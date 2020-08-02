Эксперт рассказал, почему не стоит покупать готовый фарш

https://static.news.ru/photo/c84c7cb8-d490-11ea-a82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janine Schmitz/photothek.net/Global Look Press

Готовый фарш покупать в магазине нежелательно, лучше приготовить его дома. Такой совет дал потребителям историк кулинарии Антон Прокофьев.

По его словам, состав уже готового фарша отследить нельзя. Там может оказаться большое количество внутреннего жира, хрящей и мало мяса. Чтобы быть уверенным в качестве магазинного фарша, эксперт рекомендует попросить продавца провернуть мясо в вашем присутствии.

Однако предпочтительнее готовить фарш самостоятельно. Прокофьев отметил, что для этого в мясорубке должен быть очень острый нож. В противном случае он будет не перемалывать, а передавливать мясо.

Эксперт также порекомендовал перед приготовлением фарша положить части мясорубки на некоторое время в морозилку. Он пояснил, что при перемалывании температура мяса не должна подниматься выше +4 градусов Цельсия, это гарантирует пищевую безопасность. Само оно тоже должно быть охлаждённым и нарезанным на тонкие небольшие куски.

Когда мы измельчаем фарш, площадь соприкосновения мяса с окружающей средой становится огромной, отсюда риски какого-то бактериального осеменения, — сказал эксперт радио «Говорит Москва».

Кулинар добавил, что в процессе приготовления фарш необходимо тщательно вымешать и отбить. Взять фаршевый комок и шлепками 15–20 раз покидать его в миску, чтобы выбить из него воздух.

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