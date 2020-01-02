https://static.news.ru/photo/2dc159e2-2d5c-11ea-8cfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр положительно оценил поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах.

Своим мнением эксперт поделился в беседе с RT. Хайцеэр отметил, что водителям больше не нужно возить с собой множество документов в бумажном виде благодаря электронной базе данных, что заметно облегчит им жизнь. Однако специалист нашёл и минус в новых правилах — госавтоинспекторы теперь могут испытать проблемы с проверкой страхового полиса на участках, где есть проблемы со связью. Хайцеэр подчеркнул, что в России хватает дорог в достаточно удалённых и труднодоступных местах.

Как передавал NEWS.ru, с 2 января в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые вносят изменения в процедуру проверки документов у водителей сотрудниками Госавтоинспекции. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) отныне можно предъявлять как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Инспектор при этом сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.