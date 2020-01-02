Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр положительно оценил поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах.
Своим мнением эксперт
Как передавал NEWS.ru, с 2 января в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые вносят изменения в процедуру проверки документов у водителей сотрудниками Госавтоинспекции. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) отныне можно предъявлять как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Инспектор при этом сможет проверить факт заключения договора ОСАГО, запросив необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
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