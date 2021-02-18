Эксперт рассказал, как «воскресить» упавший в снег смартфон

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Смартфон, упавший в снег, может быть серьёзно повреждён за счёт влаги. Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, как можно «воскресить» гаджет в этом случае или хотя бы как свести к минимуму вред от подобного «приключения».

Специалист пояснил, что в первую очередь нужно посмотреть — имеются ли на гаджете трещины. Если они есть, то это может значить, что без помощи сотрудников сервиса не обойтись. В таком случае действительно лучше отнести телефон в ремонт, нежели пытаться реабилитировать девайс своими силами.

Если же трещин нет, то, по словам Гриценко, можно не волноваться. Дело в том, что современные смартфоны делают водонепроницаемыми, поэтому с гаджетом ничего не должно случиться. Другое дело, если телефон принадлежит к старому поколению устройств. В таком случае стоит воспользоваться уже знакомыми многим советами.

Нужно как можно быстрее достать гаджет из снега. Потом следует сразу выключить смартфон, снять чехол и попробовать его максимально разобрать, советует эксперт.

После этого необходимо просушить все детали. Тут можно воспользоваться классическим способом — положить части смартфона в тарелку с рисом, чтобы вся влага впиталась. Тем не менее Гриценко всё равно рекомендует после отнести гаджет в сервисный центр, передаёт «Радио 1».

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