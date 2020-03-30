https://static.news.ru/photo/96272bce-72a3-11ea-a2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом ускорит цифровизацию транспортной отрасли. Об этом заявил аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрей Ионин.

Сейчас с учётом всего происходящего государство будет более мотивировано к переходу к практической реализации цифровой экономики, — цитирует его ТАСС.

Ионин сообщил, что до настоящего времени некоторые государственные программы, связанные с цифровой экономикой, были скорее политической риторикой. Теперь в этом заинтересовано и государство, и бизнес. В качестве примера он рассказал о планах внедрения электронного документооборота.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разработали проект транспортной стратегии до 2036 года. Он предусматривает существенный рост грузовых и пассажирских перевозок. Документ, датированный февралём, предполагает два сценария развития событий — базовый и консервативный. Также в новой стратегии отдельное внимание уделяется адаптации транспортной системы к изменениям климата.