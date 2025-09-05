Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:57

Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании

Психолог Бережная: работодатель и кандидат оценивают друг друга одинаково

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На собеседовании работодатель и кандидат оценивают друг друга одинаково, рассказала 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению, практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная. По ее словам, во время диалога важно задавать вопросы, которые помогут понять стратегию компании, условия работы и перспективы.

Четкое понимание стартовых задач поможет оценить, насколько быстро вы сможете внести вклад в проекты компании. <...> Прозрачные критерии оценки позволяют понять, чего от вас ждут и как вы можете расти в организации, — поделилась эксперт.

Бережная отметила, что среди приоритетных тем для обсуждения — цели компании на ближайшие три года, задачи на первые полгода работы, карьерные перспективы, возможности профессионального развития и наставничества. Она также посоветовала уточнить, как устроена система оплаты, бонусов и мотивации.

Ранее психолог Дмитрий Чернышов рекомендовал выпускникам вузов перед собеседованием определить свои условия труда и честно оценить слабые стороны, включая отсутствие опыта. Такой самоанализ, по его мнению, демонстрирует зрелость и осознанность.

работодатели
кандидаты
собеседования
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.