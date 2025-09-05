Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании

На собеседовании работодатель и кандидат оценивают друг друга одинаково, рассказала 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению, практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная. По ее словам, во время диалога важно задавать вопросы, которые помогут понять стратегию компании, условия работы и перспективы.

Четкое понимание стартовых задач поможет оценить, насколько быстро вы сможете внести вклад в проекты компании. <...> Прозрачные критерии оценки позволяют понять, чего от вас ждут и как вы можете расти в организации, — поделилась эксперт.

Бережная отметила, что среди приоритетных тем для обсуждения — цели компании на ближайшие три года, задачи на первые полгода работы, карьерные перспективы, возможности профессионального развития и наставничества. Она также посоветовала уточнить, как устроена система оплаты, бонусов и мотивации.

Ранее психолог Дмитрий Чернышов рекомендовал выпускникам вузов перед собеседованием определить свои условия труда и честно оценить слабые стороны, включая отсутствие опыта. Такой самоанализ, по его мнению, демонстрирует зрелость и осознанность.