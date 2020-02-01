https://static.news.ru/photo/e0270e0c-44df-11ea-9ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй не рекомендовал самостоятельно лечиться препаратом Shuanghuanglian, который китайские медики назвали эффективным от коронавируса. По его словам, ни одно лекарственное средство на данный момент не признано рабочим.

Сейчас группа экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая не рекомендует принимать никакие лекарственные препараты в качестве профилактики от коронавируса, потому что сейчас ещё нет такого средства, которое точно могло бы предотвратить заражение коронавирусом нового типа, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее китайская пресса сообщила, что препарат под названием Shuanghuanglian способен сдерживать вирус. Эта новость спровоцировала ажиотаж в аптеках. Люди скупали лекарство пачками и стояли в очередях за ним даже ночью.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, ситуация с заболеваемостью в стране остаётся прежней. Минздрав продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.