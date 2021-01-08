Эксперт советует отказаться в пандемию от инвестиционного страхования жизни

https://static.news.ru/photo/ec12a256-53cc-11eb-bd17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период пандемии инвестиционное страхование жизни — неоправданно рискованный способ вложения средств. Таким мнением с NEWS.ru поделился эксперт по макроэкономике и финансовому сектору Юрий Добрынин.

В основном при выборе такого способа вложений вкладчики совершают единовременный взнос, благодаря которому получают не только страхование жизни и здоровья, но и дополнительный инвестиционный доход. Тем не менее эксперт посоветовал быть аккуратнее с деньгами и взглянуть на все риски этого способа преумножения капитала.

Страхование жизни очень интересный и сложный продукт. Он сложен как для страховых компаний, так и для самих россиян. От инвестиционного страхования в период пандемии я бы посоветовал отказаться. Потому что есть риск инфляции и сейчас он всё больше возрастает. Страховым компаниям и управляющим фондами очень сложно её победить. В таких условиях трудно также и рассчитать нормальную доходность подобных вложений, — заверил Юрий Добрынин.

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