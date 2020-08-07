Эксперт поддержал отмену транспортного налога на российские авто

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Предложение отменить налог с владельцев машин отечественного производства назвал разумным создатель Федерации автовладельцев России, глава национального общественного центра безопасности движения (НОЦБД) Сергей Канаев.

Он полностью поддержал предложение депутата Госдумы Василия Власова.

Данное предложение абсолютно разумно. Владельцы отечественных автомобилей, так скажем, не сильно финансово обеспечены. Это нормально, что им хотят отменить транспортный налог. Я думаю, что предложение должно быть как минимум поддержано здравыми депутатами, — разъяснил эксперт «Москве 24».

Создатель Федерации автовладельцев России считает, что предложение станет выгодным не только для людей, но и для самих депутатов в политическом плане. При этом он выступил за поддержку инициативы Власова.

Ранее депутат направил письмо с предложением главе Минфина Антону Силуанову. В нём сказано, что отечественные авто — самые распространённые в стране и их владельцами чаще всего являются люди с невысоким достатком. В связи с этим Власов призвал отменить транспортный налог для таких граждан, писал NEWS.ru.