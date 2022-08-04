Эксперт по выживанию назвал пять необходимых в лесу вещей Эксперт по выживанию Макеев посоветовал взять с собой в лес аптечку и нож

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Чтобы не потеряться в лесу и чувствовать себя комфортно и безопасно во время прогулок и походов, необходимо взять с собой в дорогу предметы для разведения огня, аптечку и нож, рассказал «Царьграду» эксперт по выживанию в лесу Михаил Макеев. Он также посоветовал взять с собой теплую одежду и средства для навигации, например, можно скачать на телефон онлайн-карту, уточнил специалист.

Это средства разведения огня: зажигалка, спички, огниво. Обязательно нож. Обязательно какая-то тёплая одежда. Аптечка должна быть и средства навигации. Средства навигации — можно элементарно офлайн-карты скачивать на телефон, они будут так же работать, как полноценный GPS-навигатор, в тех местах, где нет сотовой сети, — перечислил Макеев.

Ранее на Кубани волонтеры нашли 82-летнего пенсионера Виктора Ещенкова, пропавшего в лесу шесть дней назад. Все это время изнуренный мужчина скитался по лесу один, без еды и воды. Сейчас он проходит курс восстановительных капельниц, угрозы жизни нет, сообщили родственники.

30 июля в лесу на Сахалине потерялась группа из пяти грибников, сообщили в региональном МЧС. Отмечается, что в составе группы находились два подростка 14 и 16 лет. Они отправились в лес вблизи села Синегорск, а спустя сутки так и не вернулись. За ними была отправлена группа спасателей, однако в этом районе отсутствует сотовая связь, что затрудняет поиски.