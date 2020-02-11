https://static.news.ru/photo/53282b14-4d66-11ea-9747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) запросила у десятка сайтов доступ к перепискам пользователей во время беспорядков в Москве ради изучения диалогов организаторов и координаторов протестных акций, считает эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

По его словам, требование ведомства не противоречит законодательству. Так, закон об оперативно-розыскной деятельности разрешает силовым структурам, в том числе ФСБ, проводить дистанционные обыски компьютеров и фильтровать трафик.

Он также отметил, что российским сайтам трудно игнорировать запросы спецслужб.

Они находятся здесь, у нас, и к ним могут быть применены самые разные меры воздействия вплоть до пограничных. Это когда формально силовая структура права, но повод придраться она находит, потому что кто-то не хочет нормально сотрудничать, — пояснил эксперт.

Ющук добавил, что спецслужбы могут обеспечить интернет-ресурсу большое количество проблем, что он «будет очень сильно жалеть» об отказе от сотрудничества, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ направляла российским интернет-сервисам письма с требованием доступа к переписке россиян в августе 2019 года, в период московских протестов. Ключи для дешифровки должны были предоставить десяток сайтов, среди которых «Авито», «Хабр» и RuTube.