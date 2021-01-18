Эксперт по этикету назвала неприемлемые в переписке фразы и эмодзи

https://static.news.ru/photo/5261d4a8-5a00-11eb-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование определённых фраз и выражений в интернет-переписке может вызвать у собеседника раздражение, поэтому при общении в Сети важно соблюдать определённые правила, рассказала автор книги и Telegram-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.

В частности, некоторые эмодзи могут восприниматься собеседниками из других стран иначе, чем россиянами. Например, «сложенные руки» в России воспринимают как «спасибо» или «пожалуйста», а иностранцы — как «дай пять», передаёт радио Sputnik.

Также лучше избегать различных сокращений. Например, «спс» для нас — быстрая форма написать «спасибо», для другого человека это будет знаком неуважения, недостаточной признательности, экономии на словах вежливости, — подчеркнула эксперт.

Также Лукинова призвала отказаться от устаревшего офисного сленга начала нулевых, например, от раздражающей многих фразы «Доброго времени суток» или выражения «я вас услышал», которое может быть воспринято как игнорирование.

Негативная репутация закрепилась за выражением «Приносим извинения за доставленные неудобства». Это шаблонная фраза, которая не выражает наше искреннее сочувствие или сожаление, а всего лишь является ритуальной формой, чтобы избавиться от собеседника, — отметила специалист.

А вот стикеры, GIF и эмодзи могут быть восприняты как нарушение субординации в переписке начальника с подчинённым.

Ранее Лукинова пояснила, что справочников, в которых было бы написано, когда и какой символ следует ставить, до сих пор нет. Однако есть сайты, где можно узнать, что смайлики означают на самом деле. Ведь иногда непонятно, то ли человек со слёзками плачет, то ли наоборот, смеётся до слёз, писал NEWS.ru.