Эксперт по безопасности рассказал, как избавиться от звонков ботов

Эксперт по информационной безопасности Олег Седов посоветовал не принимать входящие звонки с незнакомых номеров, чтобы избавиться от телефонных ботов. По его словам, тогда номер будет воспринят системой как неактуальный и роботы перестанут звонить, сообщает радио Sputnik.

Специалист пояснил, что в данном случае важно учитывать алгоритмы работы таких ботов. Дело в том, что всё чаще с навязчивой рекламой звонят не живые люди, а специальные программы. Они совершают «холодный обзвон» — звонят по случайным номерам.

Если ваш номер не отвечает, с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным. Вас просто оставят в покое, — отметил Седов.

Впрочем, добавил он, такая тактика иногда приводит к нежелательным последствиям: можно пропустить не только спам, но и важные сообщения.

По мнению эксперта, необходимо внимательно относиться к своей контактной информации. Зачастую в базы данных ботов попадают номера от слабо защищённых в цифровом плане компаний. Регистрируясь по номеру телефона на различных сайтах, нужно быть готовым к рекламным звонкам.

Если вы добровольно где-то оставляете свой номер телефона, это вовсе не означает, что вы добровольно даёте согласие на то, чтобы вам досаждали назойливыми телефонными звонками по этому номеру. Но поставщики услуг этим часто пренебрегают, — уточнил Седов.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что если «безликий бот» с малым количеством подписчиков вдруг начал рассказывать о текущей ситуации на Украине, скорее всего, это проект зарубежных дезинформационных центров .Он отметил, что в некоторых случаях отличить таких ботов от настоящих людей можно при помощи украинизмов.