Эксперт оценил слова профессора из США о «расизме в России»

https://static.news.ru/photo/51130d2c-aa49-11ea-bb36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Francesco Scaccianoce/Global Look Press

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова американского историка Эдди Глода о том, что проблема расизма актуальна не только для США, но и для России.

Ранее Глод в интервью журналу Der Spiegel заявил, что «панические и маниакальные попытки» политиков остановить протесты в Соединённых Штатах свидетельствуют о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». Но при этом он считает, что тема расизма также актуальна в РФ и Европе.

Профессор слишком углубился в афроамериканские исследования США и, возможно, не слишком знаком с историей России, — отметил эксперт в разговоре с радио Sputnik.

По его словам, афроамериканцы действительно испытывают проблемы. Именно поэтому эта протестная акция продолжается.

Самые низкие заработки, самое большое количество безработных, самая высокая криминогенная ситуация, самое большое количество жертв от COVID-19, самый большой произвол со стороны полицейских — это то, что характеризует нынешнее положение афроамериканской общины именно в США, — подытожил специалист.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков призвал историка Глода не лезть в чужие дела.

Этот «историк» лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь, — подчеркнул политик, добавив, что в России нет месту расизму.

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46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru, бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон решил поддержать акцию протеста, которая сейчас проходит в Соединённых Штатах из-за убийства афроамериканца.