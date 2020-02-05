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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил новый способ борьбы с телефонными мошенниками, которые применяют мобильные операторы и крупные банки.

Согласно схеме, информация о подозрительных звонках клиентам будет передаваться в кредитную организацию или мобильному оператору. Для этого будут использоваться специальные программы.

Ульянов считает, что этот способ не будет эффективным.

Проблема с подставными номерами есть, но она невелика относительно всех информационных угроз. А самая большая проблема, как показывает практика, — утечка данных клиентов из самих кредитных организаций, — заявил специалист в беседе с «Москвой 24».

По его словам, после таких утечек любые схемы мошенников, как с поддельными номерами, так и без них, будут достаточно эффективны. Специалист подчеркнул, что мошенники часто звонят потенциальной жертве, обладая информацией о её имени, фамилии и наличии денег на счёте. Поэтому у человека повышается уровень доверия к злоумышленнику, что позволяет ему без труда узнать недостающую информацию.

Если убрать эту исходную информацию о потенциальной жертве, то звонки с любых номеров будут неэффективны, большинство людей не будет доверять таким звонкам, — подчеркнул Ульянов.

Ранее NEWS.ru писал, что чёрные риэлторы придумали новую схему обмана граждан. По словам главы департамента ЦБ Валерия Ляха, физлицо или предприниматель получает деньги в долг, а затем кредитор пропадает. Должник не может заплатить ему проценты, а потом ему приходит повестка в суд с требованием погасить всю сумму с процентами. Лях подчеркнул, что суды могут выносить решения в пользу чёрных риэлторов из-за неграмотности граждан.