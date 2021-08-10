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Эксперт оценил изношенность коммунальной инфраструктуры Подмосковья

16:15, 10 августа 2021
Эксперт оценил изношенность коммунальной инфраструктуры Подмосковья Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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На сегодняшний день практически половина коммунальной инфраструктуры Подмосковья нуждается в модернизации. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур.

По его словам, несмотря на достаточную изношенность инфраструктуры, наблюдается положительная динамика в сфере ЖКХ.

Если брать 2013 год, то около 80% коммунальной инфраструктуры в Подмосковье необходимо было менять и модернизировать. Сейчас около 50% требует модернизации, — отметил эксперт.

Он добавил, что постепенно происходит замена теплосетей, труб, установка новых счётчиков в домах. Хотя не все компании, которые выполняют работу, делают её с полной отдачей, положительные изменения всё-таки происходят. Поэтому выделяемые правительством деньги не пропадают и расходуются по назначению, резюмировал Мамчур.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин оценил износ коммунальной инфраструктуры в России в 60–70%.

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