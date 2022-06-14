Эксперт обвинил власти Украины в контроле кибервойны против России Эксперт Kaspersky Голованов: кибервойна против России координируется Украиной на госуровне

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Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов назвал единственное отличие кибервойны, которая ведётся против России, от других подобных атак в Интернете. По его словам, оно кроется в том, что кибервойна со стороны Украины координируется на государственном уровне, сообщает РИА Новости.

Голованов отметил, что данный конфликт не является первым, во время которого активизируются хактивисты. Подобное наблюдалось в 2008 году, в 2014 году.

Единственное, что после 24 февраля произошло новое — это то, что одна из сторон официально объявила, что создаётся IT-армия, пригласила в неё всех желающих и регулярно указывает цели для атак. Получается государственная координация на уровне министерства цифровой трансформации Украины. Такого раньше не было, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, эксперты «много-много раз» наблюдали всё остальное, связанное с DDoS-атаками или рассылкой вредоносных программ. В мире были и другие вооружённые конфликты, которые сопровождались битвами в Сети. В них, к примеру, были задействованы Пакистан и Индия, Китай и Япония, указал Голованов.

Ранее стало известно, что Сергей Голованов заявил: карты российских банков хакерам больше не интересны, поскольку за рубежом на них уже ничего невозможно купить. По словам эксперта, в «Лаборатории Касперского» следят за статистикой киберинцидентов, которые стали происходить после 24 февраля.