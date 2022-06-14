Карты российских банков хакерам больше не интересны, поскольку за рубежом на них уже ничего не возможно купить, заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, которые приводит РИА Новости, компания ведет графики киберинцидентов, которые стали происходить после 24 февраля.