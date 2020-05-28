Эксперт назвал востребованные после пандемии профессии

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Все крупные компании в период эпидемии коронавируса уже перевели своих сотрудников на дистанционную занятость. В настоящее на рынке наблюдается всплеск вакансий на удалённую работу.

По мнению эксперта по трудоустройству Гарри Мурадяна, спрос на такие вакансии сохранится и после снятия ограничений из-за пандемии.

Мурадян отметил, что самыми востребованными профессиями после эпидемии станут специальности в сфере IT.

Если мы говорим о перспективе роста, о карьере, сфера IT стала невероятно востребована, SMM, копирайтеры, дизайнеры, менеджеры блогеров, маркетологи, — сказал он « Москве 24 ».

Также вырос спрос на создание медиаконтента. Социальные сети, по словам эксперта, стали очень популярны, и такая тенденция сохранится.

Как ранее писал NEWS.ru, спрос на работников на удалёнке в ближайшем будущем вырастет в сферах торговли, финансовых, страховых и госуслуг. Работа такого персонала станет самой актуальной в дистанционном формате.