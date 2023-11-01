Эксперт назвал видеоигры, которые улучшили имидж России в мире Эксперт Кузьменко заявил, что игры Black Book и Atomic Heart улучшили имидж РФ

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Эксперт по видеоиграм экс-главред «Игромании» Александр Кузьменко в беседе с NEWS.ru назвал игры Black Book и Atomic Heart проектами, которые смогли улучшить имидж России и Советского Союза за рубежом. Он напомнил, что сеттинг обеих игр связан с отечественной культурой и историей.

Можно вспомнить прекрасную Black Book, которая создана по финно-угорским мифам и сказаниям. Это оригинальная штука, которая внезапно выстрелила во всем мире. Та же Atomic Heart сделала нечто невероятное. Игра впервые со времен перестройки продвинула бренд всего советского, — сказал Кузьменко.

Он пояснил, что успех «советпанковскому» шутеру Atomic Heart принес не только экзотичный антураж, но и качество проекта: игра сделана на мировом уровне.

Ранее стало известно, что российские магазины электроники и видеоигр могут отказаться от продаж шутера Call of Duty: Modern Warfare III. Это связано с тем, что один из эпизодов игры содержит призывы к насилию в отношении россиянина.