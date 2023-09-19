Российских геймеров оставят без новой части Call of Duty Российские ретейлеры могут отказаться продавать новую часть шутера Call of Duty

Фото: Activision

Российские магазины электроники и видеоигр допустили, что откажутся продавать шутер Call of Duty: Modern Warfare III, сообщает РБК со ссылкой на президента Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яшу Хаддажи. По его словам, игру не станут продавать, если в ней будут сцены насилия против россиян. Предварительное решение приняли магазины «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Бука», а также ЭМСИ.

Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым, — заявил Хаддажи.

О сюжете игры стало известно после публикации короткого проморолика. Главным отрицательным персонажем шутера станет россиянин Владимир Макаров, ранее уже появлявшийся в предыдущих играх серии. В конце трейлера показана сцена, в которой террористы под предводительством Макарова собираются захватить российский коммерческий самолет. Ретейлеры опасаются, что продажа этой игры нарушит закон, так как сцены насилия могут подпадать под действие статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Это уже не первый случай, когда российские магазины отказываются продавать игру серии Call of Duty. В 2009 году была ограничена продажа консольных версий Call of Duty: Modern Warfare 2. В ней присутствовал уровень «Ни слова по-русски», в которой игрок принимал участие в нападении на российский аэропорт и мог стрелять по безоружным людям. Позднее на полках магазинов появилась версия игры для персональных компьютеров, однако из нее был вырезан спорный уровень.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее предложил создать в России черный список видеоигр. По его словам, в него должны включаться игры с «дурными идеями» в сценарии.