Эксперт назвал способ избавиться от слежки через смартфон Эксперт Коростелев: следует ограничить доступ к данным для новых приложений на смартфоне

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев заявил, что не стать объектом шпионажа можно, если при установке мобильного приложения ограничить его доступ к конфиденциальным данным. Нежелательные разрешения убираются в настройках смартфона, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Специалист добавил, что при вводе персональных данных через браузер необходимо проверять безопасность соединения.

Во-первых, нужно проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. Во-вторых, всегда выходите из аккаунта и закрывайте сайт после совершения операции, — рассказал Коростелев.

Эксперт считает также полезным включать Wi-Fi и Bluetooth лишь в момент их использования, общественной беспроводной сети лучше не доверять.

Коростелев посоветовал зашифровать конфиденциальные данные, что будет важным при утере гаджета, перейдя в раздел «Touch ID и код-пароль» (iOS) или «Безопасность» (Android).

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что для того, чтобы выявить хакерскую активность в своем смартфоне, пользователю необходимо постоянно отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств. Он предупредил, что выявить шпионов бывает непросто.