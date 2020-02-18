Глава пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров заявил, что самыми востребованными в ближайшее десятилетие станут профессионалы, умеющие работать с новейшими технологиями.
По его словам, наибольшим спросом будут пользоваться проектировщики умной среды, биоинженеры, биофармакологи, биоинформатики, специалисты по робототехнике, кибербезопасности и альтернативной энергетике,
Джабаров предположил, что архитекторы, нейропсихологи, программисты-разработчики, инженеры 3D-печати и дизайнеры виртуальной реальности также будут очень востребованными в ближайшем будущем. Он отметил, что освоить профессии можно как на очных, так и на онлайн-курсах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лишь доля процента соискателей пишут в резюме о любви к своему делу, при этом компании ждут от них этого гораздо чаще. Согласно базе HeadHunter, о любви к работе или профессии указано в 63 тысячах резюме, что составляет 0,1% от всех опубликованных на сайте.
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