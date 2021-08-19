Названа причина подорожания гробов в России

Подорожание гробов в России связано с ростом цен на сырьё и материалы, из которых их производят. Об этом «360» сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

По его словам, подорожание коснулось почти всей похоронной атрибутики, в том числе оград и крестов.

Просто процент подорожания разный, потому что в стране материалы абсолютно все подорожали. Металл где-то в три раза, камень — это 10–30%. Соответственно, древесина, мебельные щиты, то, из чего делаются гробы, это где-то порядка 50%, — рассказал он.

Так, по его словам, если раньше себестоимость среднего гроба составляла семь тысяч рублей и продавали его в районе 10 тысяч рублей, то сейчас его закупочная цена превысила девять тысяч рублей. За килограмм металла также теперь просят более 200 рублей вместо 70 рублей ранее.

Болтунов напомнил, что последний раз такое резкое подорожание похоронной атрибутики произошло 10 лет назад на фоне скачка курсов евро и доллара.

Ранее сообщалось, что ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов. Поводом для этого стало повышение цен на их продукцию в первом полугодии 2021 года. Так, в июне стройматериалы в России подорожали на 6,7%, а с начала года — на 19,63%.