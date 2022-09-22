Эксперт: «авиаканнибализм» поможет России продержаться ближайшие годы Глава «АвиаПорта» Пантелеев: «авиаканнибализм» поможет России продержаться ближайшие годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Авиаканнибализм» является вынужденной мерой из-за западных санкций, но это поможет российским авиакомпаниям продолжать работать ближайшие годы, заявил в беседе с РИАМО глава аналитической службы информагентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Эксперт уточнил, что «каннибализацию» сегодня используют также и зарубежные компании, и Россия будет использовать такой механизм для поддержания достаточного количества самолетов в рабочем состоянии.

В течение первого года, может быть, эта практика будет идти по нарастающей, затем ситуация стабилизируется и, надеюсь, лет через пять ее актуальность исчезнет, — сказал эксперт.

По мнению Пантелеева, через несколько лет России удастся наладить поставки отечественных запчастей в рамках импортозамещения. Он добавил, что больше всего от санкций пострадали те самолеты, детали к которым невозможно приобрести по параллельному импорту, например Airbus A350.

15 августа российские авиакомпании попросили Минтранс урегулировать снятие компонентов с одних самолетов для переустановки на другие и передачи их между перевозчиками.

Эксперты в области авиации и инвестиций ранее рассказали, что работники гражданской авиации испытывают трудности от санкций стран Запада. Закрытие неба над Европой и Северной Америкой, а также запрет на поставки, лизинг, обслуживание и страхование самолётов грозит долгосрочной стагнацией отрасли из-за невозможности оперативного разворачивания производства отечественных воздушных судов и зависимости от иностранных производителей. Перспективы российского воздушного флота остаются незавидными, даже если допустить вариант деэскалации конфликта с Украиной и постепенное снятие ограничений.