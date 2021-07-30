Экс-замглавы Росгвардии получил шесть лет колонии за аферу с недвижимостью

Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко приговорён к шести годам колонии по делу о крупном мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приговор вынес Реутовский гарнизонный военный суд. Милейко также назначен штраф в размере 600 тысяч рублей и он лишён звания генерал-лейтенанта запаса. Обвинение просило приговорить его к восьми годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей, а защита настаивала на оправдательном приговоре.

Согласно материалам уголовного дела, в 2012 году в подмосковной Балашихе супруга Милейко открыла салон красоты в построенном для военных доме. Помещение под него она приобрела по подложным документам и по существенно заниженной цене — 980 тысяч рублей. Рыночная его стоимость составляла 18,6 млн рублей. До продажи это помещение было оформлено на пожилую родственницу замдиректора Росгвардии.

Для реализации преступного плана Милейко привлёк бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина. Его суд приговорил к четырём годам колонии.

Ранее сообщалось, что на фоне скандала с уголовным делом в отношении Милейко из Росгвардии уволились девять генералов.