Экс-замглавы Госдумы Рыжкова задержали из-за митинга

https://static.news.ru/photo/c5f47dac-a29a-11eb-b4f0-96000091f725_660.jpg Владимир Рыжков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова. Его подозревают в организации митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля, рассказал политик.

По его словам, к нему домой пришли полицейские и отвезли его в ОВД «Хамовники». Политику вменяют административную статью о нарушении порядка проведения митинга.

Я постарался разъяснить полицейским, что ни к чему не призывал, а только перепостил сообщение с сайта «Эха Москвы», где говорилось об акции [в поддержку Навального, которая запланирована на 21 апреля], — сказал он журналистам ТАСС.

Сейчас политик остаётся в отделе полиции и ждёт своего адвоката.

Рыжков был замглавы Госдумы с 1997 по 1999 год, а пост депутата нижней палаты он занимал с 1993 по 2007 год. Сейчас он преподаёт в Высшей школе экономики, а также работает журналистом в «Новой газете», The Moscow Times и на радиостанции «Эхо Москвы».

Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор предупредили об ответственности за распространение информации о митингах и участие в них. Накануне мероприятий как минимум в 20 российских городах прошли задержания.

Так, в Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш. По словам её адвоката Вероники Поляковой, задержание произошло у дома Ярмыш, когда она вышла в магазин в разрешённое судом время (она является фигурантом «санитарного дела» из-за предыдущих митингов в поддержку Навального).

Задержана также сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь. Её адвокат Владимир Воронин заявил, что полицейские вытащили Соболь из автомобиля такси у метро «Автозаводская».