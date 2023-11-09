Экс-замглавреда «Эха Москвы» отдал мошенникам больше миллиона рублей Mash: журналист Сергей Бунтман отдал мошенникам больше миллиона рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Бунтман

Экс-заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман стал жертвой телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал Mash. Чтобы «спасти» сбережения, журналиста убедили отдать их незнакомцу, который отвез более миллиона рублей в якобы безопасное место.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в октябре. Злоумышленники позвонили Бунтману через Telegram и представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Мошенники убедили бывшего сотрудника «Эха Москвы» снять более миллиона рублей со счета и передать их курьеру, который должен был доставить наличные в безопасное место. По словам пострадавшего, забравший сбережения мужчина был иностранцем.

Спустя три недели Бунтман забеспокоился и обратился в правоохранительные органы. В настоящий момент полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мошенники обокрали пенсионерку из Москвы на 16 млн рублей. Преступники, представившись полицейскими, позвонили женщине и убедили ее перечислить им сбережения, чтобы обезопасить средства. После того, как пожилая женщина выполнила все указания, ей заявили, что совершаются противоправные действия с ее недвижимостью. Тогда злоумышленники порекомендовали пенсионерке оформить фиктивную продажу двух квартир, что она и сделала.