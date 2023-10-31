Пенсионерка в Москве продала две квартиры и отдала мошенникам 16 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская пенсионерка лишилась двух квартир и сбережений из-за действий телефонных мошенников, сообщается на сайте столичной прокуратуры. В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам более 16 млн рублей.

Аферисты действовали по классической схеме: позвонили пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщили, что кто-то пытается снять деньги с ее счета и для сохранения сбережений нужно положить их на «безопасный счет». Женщина сняла сбережения и зачислила их якобы на «безопасный счет», указанный злоумышленниками, — рассказали в надзорном ведомстве.

Получив от женщины деньги, мошенники через некоторое время позвонили ей вновь и заявили, что теперь противоправные действия совершаются с принадлежащей ей и ее сыну недвижимостью. Злоумышленники порекомендовали пенсионерке оформить фиктивную продажу двух квартир, что она и сделала. После этого мошенники сообщили пострадавшим, что им придется жить в отеле, пока не будут пойманы преступники.

Ранее столичная прокуратура предупредила о новой схеме хищения мошенниками денег под видом их декларирования. В пример ведомство привело случай с 95-летней пенсионеркой, у которой по такой схеме были украдены 700 тысяч рублей.