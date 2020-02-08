Мосгорсуд вынес решение по делу об убийстве охранника кондитерской фабрики «Меньшевик». В преступлении подозревался бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Инстанция оправдала обвиняемого на основе вердикта присяжных. Кроме того, они ответили отрицательно о причастности фигуранта к избиению человека возле завода.
Приговор ещё не вступил в законную силу. Его могут обжаловать,
Как ранее писал NEWS.ru, в мае 2019 года Илья Аверьянов был госпитализирован после того, как у него обнаружили телесные повреждения. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) полагали, что бизнесмена избили.
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