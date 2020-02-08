https://static.news.ru/photo/e13dca74-4bdd-11ea-b857-fa163e074e61_660.jpg Илья Аверьянов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мосгорсуд вынес решение по делу об убийстве охранника кондитерской фабрики «Меньшевик». В преступлении подозревался бывший владелец предприятия Илья Аверьянов. Инстанция оправдала обвиняемого на основе вердикта присяжных. Кроме того, они ответили отрицательно о причастности фигуранта к избиению человека возле завода.

Приговор ещё не вступил в законную силу. Его могут обжаловать, пишет ТАСС. Следователи считали, что 27 декабря 2017 года предприниматель пытался не допустить судебных приставов на территорию предприятия. По версии силовиков, он произвёл выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, который скончался на месте происшествия.

Как ранее писал NEWS.ru, в мае 2019 года Илья Аверьянов был госпитализирован после того, как у него обнаружили телесные повреждения. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) полагали, что бизнесмена избили.