https://static.news.ru/photo/d8e430f0-436f-11ea-8f21-fa163e074e61_660.jpg Алиса Казьмина Фото: Алиса Казьмина/facebook.com

Алиса Казьмина — бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — удалила фотографию извещения от матери спортсмена, в котором та потребовала до 1 марта покинуть принадлежащую ей квартиру вместе с дочерью Есенией Аршавиной.

Женщина объяснила, что пост в Instagram удалил её нынешний бойфренд. Он убедил Казьмину, что в истории с выселением увидят неправильный смысл — решат, что экс-супруга хочет присвоить квартиру матери Аршавина, а не просто рассказать о грубости семьи.

Она с детьми будет жить там, где удобно и комфортно им. Не ожидая бумажек о выселении, — добавил друг Казьминой.

Как писал NEWS.ru, экс-супруга рассказала о требовании покинуть квартиру 29 января. Женщина в шутку назвала это «подарком на день рождения дочери от папы и бабушки».