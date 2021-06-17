Экс-судью проверят на причастность к хищению денег «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/c83236ee-cf8c-11eb-8c5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие начало проверку по факту хищения 200 млн рублей у компании «Газпром», к которому может быть причастна бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, осуждённая ранее по делу о землях матери лидера ОПГ Сергея Цапка. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

В Следственный комитет по Краснодарскому краю обратился представитель компании «Маяк» с заявлением о проверке в отношении Светланы Мартыновой и других лиц, которые, по его заявлению, мошенническим путём похитили у компании более 200 миллионов рублей, — сказал собеседник агентства.

Деньги были выделены «Газпромом» на проект ответвления от газопровода «Южный поток», который позже отменили. Средства предназначались для возмещения владельцам земли недополученной прибыли и на рекультивацию.

Сумму компенсации должны были определить сами представители газового гиганта. Если же собственник был не согласен с суммой, заявленной «Газпромом», он должен был самостоятельно произвести дорогостоящую экспертизу от организации, аккредитованной газовым монополистом.

О том, что «Газпром» предлагает такую компенсацию и что часть «Южного потока» пройдёт по земле «Маяка», заранее узнали злоумышленники.

По предварительным данным, Мартынова, контролировавшая тогда «Маяк», якобы решила вывести полученные от «Газпрома» деньги через фирмы-однодневки, которые имитировали рекультивацию, и затем обналичить. Позже «пострадавшие» подали в суд на подставные компании, но их не удалось обнаружить. Деньги ушли.

Мартынова уже была осуждена на семь лет колонии за аферу с 40 млн рублей, которые в 2011–2012 годах она получила от двух бизнесменов, пообещав им бывшие земли Надежды Цапок. Судья обманула коммерсантов и оформила земли на собственных родственников и знакомых.

Дело банды Цапка начали расследовать после убийства в станице Кущёвской 12 человек. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 год. В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Вячеслав Цеповяз приговорён к 20 годам, Николай Цапок — к 20 годам и Владимир Запорожец — к 19 годам.