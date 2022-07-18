Экс-редактора Первого канала Овсянникову отпустили из отдела полиции

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Марина Овсянникова, «прославившаяся» демаршем с агитационным плакатом в эфире Первого канала, была отпущена из отдела полиции после составления на неё протокола. Об этом сообщил адвокат журналистки Дмитрий Захватов, пишет «МК».

Овсянникову накануне задержали у её дома в Подмосковье и доставили в отдел полиции по Красносельскому району. Полицейские составили на бывшую сотрудницу протокол по статье о дискредитации российских войск за выступление у Басманного суда в день ареста экс-мундепа Ильи Яшина.

На днях Овсянникова снова заявила о себе: она устроила пикет на набережной возле Кремля, выйдя с плакатом против спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что к журналистке приехали сотрудники правоохранительных органов после того, как 15 июля он провела одиночный пикет возле набережной Кремля. В ходе акции протеста Овсянникова обвинила российские власти в гибели детей на Украине.