Экс-редактора Первого канала задержали в Подмосковье Экс-редактор Первого канала Овсянникова задержана в Подмосковье

Фото: Соцсети

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову задержали в Подмосковье. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», к журналистке приехали сотрудники правоохранительных органов после того, как 15 июля он провела одиночный пикет возле набережной Кремля. В ходе акции протеста Овсянникова обвинила российские власти в гибели детей на Украине.

К журналистке (Овсянниковой. — NEWS.ru) приехали сотрудники по месту жительства после проведения акции у набережной Кремля, где она обвинила власти России в гибели детей в Украине, — сказано в сообщении.

В ходе одиночного пикета Овсянникова вышла на улицу с плакатом, а рядом с собой разложила детские игрушки, измазанные красной краской, напоминающей кровь.

Ранее стало известно, что на Марину Овсянникову, выбежавшую с плакатом в прямом эфире Первого канала, завели еще одно административное дело за дискредитацию российской армии.