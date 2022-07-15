Экс-редактор Первого канала провела пикет возле набережной Кремля Экс-редактор Первого канала Овсянникова провела одиночный пикет возле набережной Кремля

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова 15 июля провела одиночный пикет возле набережной Кремля, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом для выступления журналистки вновь стала российская спецоперация на Украине – женщина обвинила власти в «гибели невинных детей».

Марина Овсянникова вышла на улицу с плакатом, а рядом с собой разложила детские игрушки, измазанные красной краской, напоминающей кровь. По последним данным, она уже покинула набережную возле Кремля, на текущий момент она находится на свободе.

Ранее стало известно, что на Марину Овсянникову, выбежавшую с плакатом в прямом эфире Первого канала, завели ещё одно административное дело за дискредитацию армии.