На устроившую в прямом эфире демарш Овсянникову завели ещё одно дело

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Марина Овсянникова, выбежавшая с плакатом в прямом эфире Первого канала, сообщила, что на неё завели ещё одно административное дело за дискредитацию армии. Об этом экс-редактор сама рассказала журналистам у здания Басманного суда, куда она пришла поддержать мундепа Илью Яшина, сообщает Msk 1.

Овсянникова на днях вернулась в Россию.

Пока не знаю в чём суть, но в Черемушкинском суде оно уже есть. Завтра поедем, будем выяснять, — сказала журналистка.

В то же время бывшая сотрудница телевидения сообщила, что она не ограничена в правах и может перемещаться по стране и за её пределами. Журналистка объяснила это тем, что все её судебные тяжбы связаны с «персональными мотивами», а не политическими. И в отношении неё не ведётся преследований административного или уголовного характера.

За Овсянниковой числится ещё одно дело по статье о фейках. Дело кончилось тем, что экс-редактора оштрафовали на 30 тыс. рублей за демарш с плакатом. Однако дело до сих пор не закрыто.

Штраф по-прежнему висит на «Госуслугах», я его не оплатила, — пояснила журналистка.

Ранее адвокат Олег Сухов прокомментировал ситуацию с бывшим редактором Первого канала Мариной Овсянниковой, которая намерена «отсудить» у мужа их 11-летнюю дочь и вывезти её за границу, чтобы та могла «расти в свободном западном обществе». По его словам, родители имеют равные права на ребёнка, включая право на общение и личное участие в его жизни.