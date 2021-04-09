Сурков назвал себя ненормальным

https://static.news.ru/photo/2e2f5a10-9a0b-11eb-abcf-96000091f725_660.jpg Владислав Сурков Фото: vk.com/rashaonmars

Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал, как в школьные годы выступал против коммунизма. Фрагмент своих воспоминаний он опубликовал в журнале «Русский пионер» 9 апреля.

Как следует из прозаического рассказа, в 1979 году, когда он учился в девятом классе школы он со своим одноклассником создали подпольную организацию «Гусанос», что в переводе с испанского означает «черви» — так власти Кубы называли оппозицию.

По словам Суркова, тогда они считали коммунистический строй «противоестественным и смешным, не укладывающимся в голове и, следовательно, невозможным». Они даже выходили на улицы с протестами. Однажды школьники устроили ночной митинг перед горисполкомом с плакатом «Коммунизма не бывает». Правда наказания за это не последовало, так как акцию «никто не увидел».

В другой раз Сурков с товарищем устроили представление перед лимузином партийного начальства. Подростки выбежали на дорогу и начали изображать крепостных: сорвали с себя шапки и сделали несколько поклонов. После этого его вызвали к директору школы. «Ты ненормальный?», спросил он его. В ответ школьник только улыбался, потому что было весело.

Ведь директор прав: я и мой товарищ были ненормальные. Нас таких было только двое. Отдельно взятых. На весь класс. На всю школу. На весь город. Два — это даже не меньшинство. Это ничто. Отклонение без влияния. Все остальные были вообще другими. Они были «за». Или не против. Или казались. И это было нормально. А против — ненормально, — написал Сурков.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший помощник президента России Владислав Сурков появится в разрекламированном спектакле Богомолова «Бесы».