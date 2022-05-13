2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему офицеру ФСБ Дмитрию Казакову по делу о выдаче секретных сведений иностранной разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Казакова Д. В. к 13 годам колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчину признали виновным в том, что он передал секретную информацию иностранной разведке за вознаграждение, чем нанёс существенный ущерб интересам России.
В феврале краевой суд Приморского края вынес приговор пенсионеру из Владивостока за сбор данных о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок и дальнейшую передачу этих сведений иностранному государству. Подсудимому установили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Суд не назвал имя подсудимого из-за секретности процесса. По данным СМИ, мужчину задержали в Москве в 2019 году и этапировали во Владивосток. Как сообщалось, перед задержанием он посещал Китай.