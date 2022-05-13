Экс-офицера ФСБ приговорили к 13 годам колонии за выдачу секретных сведений

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему офицеру ФСБ Дмитрию Казакову по делу о выдаче секретных сведений иностранной разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Казакова Д. В. к 13 годам колонии строгого режима, — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину признали виновным в том, что он передал секретную информацию иностранной разведке за вознаграждение, чем нанёс существенный ущерб интересам России.

В феврале краевой суд Приморского края вынес приговор пенсионеру из Владивостока за сбор данных о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок и дальнейшую передачу этих сведений иностранному государству. Подсудимому установили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Суд не назвал имя подсудимого из-за секретности процесса. По данным СМИ, мужчину задержали в Москве в 2019 году и этапировали во Владивосток. Как сообщалось, перед задержанием он посещал Китай.