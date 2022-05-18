Экс-министр труда назвал способ увеличения зарплат и пенсий в России Экс-министр труда Калашников назвал способ, как увеличить зарплаты и пенсии в России

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Если в России перейдут на гарантированную минимальную почасовую оплату труда, это повлечёт за собой рост производительности сотрудников, а значит — увеличатся пенсии и зарплаты россиян, считает бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников. По его словам, рост зарплаты означает не только увеличение пенсии, но и повышение качества жизни людей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Увеличение зарплаты — это автоматически ключ и к повышению пенсии, и к повышению качества жизни людей. Нужна всего одна мера, без которой мы не решим весь этот запутанный клубок. Надо переходить на гарантированную минимальную почасовую оплату. Это вызовет рост производительности. Также надо ориентироваться на среднюю зарплату, как во многих странах, а не на минимальную, — уточнил Калашников.

По его мнению, сейчас в России крайне высокий уровень эксплуатации живого труда человека при крайне низкой доле его оплаты. Калашников подчеркнул, что в мире доля оплаты живого труда составляет примерно 75% от себестоимости произведённой продукции. В России же, по данным Росстата, этот показатель равен 25%. При этом, отметил Калашников, в базовых отраслях промышленности доля оплаты живого труда составляет всего 15%, а в некоторых группах профессий и вовсе 7%.

Ранее врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что в России пенсия покрывает 29% заработной платы. По данному показателю страна занимает 22-е место в мире, отметил он.