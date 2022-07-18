Экс-мэр Архангельска создал сайт о путешествиях в дружественные страны Экс-мэр Архангельска Донской создал сайт о путешествиях в дружественные страны «Русофоболокатор»

Фото: unsplash.com

Бывший мэр Архангельска Александр Донской создал сайт для планирования путешествий в дружественные для россиян страны «Русофоболокатор». По словам создателя ресурса, этот сервис позволит гражданам выбирать страны «правильно», чтобы во время отдыха не столкнуться с агрессией, пишет «360».

«Русофоболокатор» создан для того, чтобы помочь нашим людям, россиянам, которые собираются в отпуск, выбрать направление для туризма правильно. Чтобы они понимали, с чем они могут столкнуться, — заявил он.

Экс-губернатор отметил: для того чтобы сориентироваться в направлении для поездки, на сайте указан рейтинг стран по уровню агрессии.

Как рассказал Донской, он сам любит путешествовать, поэтому считает важным выбирать безопасные для отдыха страны. Он подчеркнул, что с начала военной спецоперации России на Украине в ряде государств изменилось отношение к россиянам. Поэтому, по его мнению, лучше сразу ехать туда, где хорошо относятся к гражданам РФ.

28 июня Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Эстонию из-за враждебного отношения. В ведомстве объяснили, что причиной предостережения стали строгие ограничения на транзит различных товаров, в том числе продуктов питания, которые будут введены 10 июля. В заявлении подчеркнули, что такими действиями власти Эстонии хотят нанести ущерб гражданам РФ.