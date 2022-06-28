МИД РФ рекомендовал не посещать Эстонию МИД РФ рекомендовал не посещать Эстонию из-за враждебного отношения

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Таллин, Эстония

Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Эстонию из-за враждебного отношения, говорится на сайте МИД. В ведомстве объяснили, что причиной предостережения стали строгие ограничения на транзит различных товаров, в том числе продуктов питания, которые будут введены 10 июля. В заявлении подчеркнули, что такими действиями власти Эстонии хотят нанести ущерб гражданам РФ.

В МИД пояснили, что налогово-таможенный департамент 10 июля вводит запрет на транзит товаров из России, эта мера касается в том числе и физических лиц. Под запрет попали некоторые продукты питания, мебель и прочие товары. Также в ведомстве рассказали, что из Эстонии будет запрещено вывозить товары стратегического назначения (дроны, тепловизоры и др.), а также одежду, электронику и прочие товары, стоимость которых превышает €750. Под запрет также попал вывоз наличных денег из страны.

Нарушение этих правил будет приравниваться к «контрабанде», за которую предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за такое нарушение для одного лица составит до трех лет тюрьмы, для группы лиц — до пяти лет.

Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику, — говорится в заявлении.

10 июня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ Владимира Липаева в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о городе Нарве. Днем ранее глава государства заявил, что Европа не хотела признавать суверенитета над теми землями, которые Петр I отобрал у Швеции.

Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что успех спецоперации России на Украине остановит русофобскую политику на Западе, потому что считаются только с сильными. Он подчеркнул, что даже в исторической ретроспективе такого накала ненависти к русским еще не было.