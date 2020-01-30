https://static.news.ru/photo/04b27cd6-42d6-11ea-afd2-fa163e074e61_660.jpg Николай Подгузов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший глава «Почты России» Николай Подгузов останется работать в организации, но только в должности первого заместителя. Возглавить предприятие предложено бывшему вице-премьеру Максиму Акимову.

«Почта России» пока отказывается от официальных комментариев, пишет РБК. Но известно, что для этого должно быть подписано распоряжение правительства о переизбрании совета директоров, после чего появится и директива Росимущества. Формально председатель совета директоров не может возглавлять предприятие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-премьер РФ Максим Акимов принял предложение стать новым главой «Почты России». При этом формальных претензий к действующему руководителю в настоящее время практически нет. Об этом, ссылаясь на информацию от трёх источников из окружения Акимова, сообщили журналисты 22 января.