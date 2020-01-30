Бывший глава «Почты России» Николай Подгузов останется работать в организации, но только в должности первого заместителя. Возглавить предприятие предложено бывшему вице-премьеру Максиму Акимову.
«Почта России» пока отказывается от официальных комментариев,
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший вице-премьер РФ Максим Акимов принял предложение стать новым главой «Почты России». При этом формальных претензий к действующему руководителю в настоящее время практически нет. Об этом, ссылаясь на информацию от трёх источников из окружения Акимова, сообщили журналисты 22 января.
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