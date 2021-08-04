Экс-директора «Открытой России» оставили под стражей

Суд оставил под стражей бывшего директора «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана российскими властями нежелательной организацией) Андрея Пивоварова. Об этом говорится в Telegram-канале «Свободу Пивоварову».

Политик будет под арестом до 29 октября. На заседание по апелляции не пустили никого, в том числе мать Пивоварова. Суд не принял во внимание около 300 поручительств, отсутствие попыток скрыться и наличие квартиры в Краснодаре.

Пивоваров является кандидатом в Госдуму от партии «Яблоко» по спискам в 89-й региональной группе.

Пивоварова обвиняют по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Активиста задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву.

Адвокат Пивоварова Александр Валявский рассказывал, что дело было возбуждено из-за поста в соцсети Facebook, который был написан год назад. Юрист считает, что возбуждение дела связано с намерением Пивоварова баллотироваться в Государственную думу.

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.