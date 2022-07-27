Экс-чиновника Минкульта обвинили в крупной афере из-за стройки Эрмитажа

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Борис Мазо

Бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо обвинили в крупной афере. Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-чиновника по подозрению в финансовых махинациях при строительстве и реставрации объектов Государственного Эрмитажа в 2015–2016 годах, пишет АБН.

Уголовное дело передано судье и принято к производству, — сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По версии следователей, в 2015 году бывший замминистра культуры Григорий Пирумов организовал «преступную группу», в которую входил Мазо. Сотрудники правоохранительных органов считают, что таким образом нечистые на руку чиновники планировали украсть 916 млн рублей, выделенных из государственного бюджета на строительство сооружений и водохранилища Эрмитажа.

В 2022 году Пирумова приговорили к 8,5 года тюрьмы строгого режима. Мазо, в свою очередь, в 2018 году объявили в федеральный и международный розыск. Суд заочно постановил заключить бывшего чиновника Минкульта под стражу.

Ранее стало известно, что глава разорившегося АКБ «Стратегия» Кирилл Другов объявлен в международный розыск по линии Интерпола после незаконного хищения нескольких миллиардов рублей со счетов финансовой компании. Его арест санкционировал Басманный районный суд Москвы. Отмечается, что банк задолжал вкладчикам почти 12 миллиардов рублей.