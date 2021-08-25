Экономист перечислила минусы повышения МРОТ до 60 тысяч рублей

Предложение бывшего главный тренера сборной РФ по футболу и депутата Госдумы Валерия Газзаева повысить МРОТ до 60 тысяч рублей может привести к негативным последствиям для бизнеса. Так считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко, пишет «ФедералПресс».

По мнению эксперта, на первый взгляд увеличение минимального размера оплаты труда за счёт госбюджета является позитивным сигналом роста социальной обеспеченности. Однако повышение МРОТ в итоге может повлиять на рост безработицы и неформальной занятости населения.

Как пояснила Карпенко, поскольку большинство дотационных регионов не смогут создать условия для повышения МРОТ, то работников начнут переводить на пониженные ставки или увольнять. Экономист считает, что снизить бедность можно за счёт улучшения инвестиционного климата в стране, роста производительности и повышения пособия по безработице.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что партия «Справедливая Россия» будет добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 50–60 тысяч рублей, а также введения справедливого базового дохода в виде ежемесячных выплат всем россиянам по 10 тысяч рублей.