Экономист предположил продление льготной ипотеки до 2023 года

https://static.news.ru/photo/649e0318-0ec8-11eb-9cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о продлении госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года. Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов считает, что продление этой программы ускорит развитие рынка недвижимости и рост цен на жильё в новостройках, и не исключил, что программа будет действовать ещё как минимум два года.

Популярность программы позволит поддержать строительную отрасль. Застройщики перегружены выданными им ранее кредитами, и без государственной помощи в виде льгот для россиян им приходится трудно. Поэтому власти делают акцент на кредитование населения по приемлемым условиям. Тем самым поддерживается и повышается спрос на жильё в новостройках, — сообщил «Экономике сегодня» Трифонов.

По словам эксперта, льготная ипотека имеет очевидный социальный аспект и «дарит не имеющим высоких доходов россиянам возможность обзавестись собственной жилой площадью». Он не исключил продления этой программы вплоть до 2023 года.

Трифонов отметил, что рост цен на новостройки, в котором обвиняют льготную ипотеку, не превысил инфляционных показателей, а в некоторых регионах стоимость жилья даже снизилась, например, в Курганской области (-45%), в Новгородской (-17%) и в Якутии (-34%).

Небольшие сроки продления государственной программы льготной ипотеки позволят избежать дальнейшего роста цен на жильё в новостройках свыше 7–10%, — полагает Трифонов.

Эксперт считает, что и «ипотечный пузырь» не лопнет, так как просрочка платежей по ипотечным кредитам не превысила 5% от общего числа выданных займов. По его словам, просрочка будет расти, как и в любых категориях розничного кредитования, но за счёт господдержки кризиса не произойдёт. Даже если финансовое положение заёмщиков будет ухудшаться, власти смогут «предотвратить возникновение опасных значений за счёт поддержки физических лиц и банковского сектора путём рефинансирования или выпуска бумаг под ипотечные кредиты».

Как писал NEWS.ru, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что льготная ипотека выгодна прежде всего банкам, государству и застройщикам, а для простых граждан она несёт немалые риски. Банки получают деньги за проектное финансирование самих строительных компаний, проценты (6,5%) от граждан. И они ещё получают субсидию от государства. Поэтому и банки, и застройщики всячески агитировали за то, чтобы эта программа была продлена. Граждане же, по её словам, сильно рискуют, поскольку закон об эскроу-счетах не гарантирует, что дом будет сдан в срок, он гарантирует только возврат средств, что в нынешних условиях сокращения доходов для кого-то может стать большой проблемой.