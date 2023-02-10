Экономист раскритиковал идею о покупке автомобиля за счет маткапитала Экономист Зубец назвал покупку машины на маткапитал ненадежным вложением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продажа автомобилей марки Lada в автосалоне Lada в Москве

Покупка машины на материнский капитал окажется ненадежным вложением, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Экономист рассказал Pravda.Ru, что разрешение тратить маткапитал на приобретение автомобиля может быть вредным. Подобные инвестиции должны иметь долгосрочный характер и являться вложением в будущее ребенка, а покупка транспортного средства таким вложением не является.

Это образование, это квартира, вот какие-то такие капитальные вещи, либо пенсия матери, когда она вот воспитает ребенка, потеряет какое-то свое время на ребенка, — отметил эксперт.

Другая проблема, по словам экономиста, заключается в обналичивании капитала. Даже если ввести запрет на продажу автомобиля, купленного на маткапитал, появятся те семьи, которые будут передавать машину по доверенности, получая с этого деньги. Эксперт уверен, что такой схемой будут пользоваться «мамаши-пропойцы».

И, к тому же, это способ обналички. То есть машина покупается вот на материнский капитал, а дальше она продается, ну, не продается, передается кому-то по доверенности, да, вот ее можно запретить продавать, но вы не запретите выписывать доверенность на пользование этим автомобилем. И продать по доверенности — милое дело. И в результате будет обналичка материнского капитала, — пояснил Зубец.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее предложила разрешить использование материнского капитала на покупку автомобиля. Соответствующий законопроект депутат внесла на рассмотрение нижней палаты парламента.