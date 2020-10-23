Эколог назвал причины участившихся техногенных аварий в России

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Эколог Дмитрий Лисицин связал рост числа техногенных аварий в России с состоянием экологического контроля и надзора в стране.

Специалист напомнил, что после реформы 2000 года функции по контролю и надзору передали Министерству природных ресурсов. При этом само ведомство нуждается в экологическом контроле.

Независимый экологический контроль у нас с 2000 года в стране отсутствует. Проблемы с этим связанные постепенно накапливались. Сейчас они приводят к тому, что у нас одна за другой следуют тяжёлые аварии с большим экологическим ущербом, — отметил специалист в интервью телеканалу «360».

В качестве ещё одной причины большого числа катастроф Лисицин назвал ликвидацию института государственной экологической экспертизы. Он указал, что до 2004 года процедура была обязательной для всех промышленных объектов. Она гарантировала отсутствие серьёзных экологических угроз и предотвращала проблемы техногенного характера, которые потенциально могли стать экологическими. Лисицин подчеркнул, что сейчас экспертиза обязательна только для морских проектов. Для большинства наземных объектов эта процедура не является обязательной.

Эколог признал, что существующий закон об экспертизе по факту не действует как должен, так как не касается большинства опасных для экологии проектов.

Последней важной причиной участившихся аварий, по мнению Лисицина, стала пассивность общественности, не желающей принимать участие в разработке экологически значимых решений.

Как передавал NEWS.ru, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору составить перечень городов страны с самым грязным воздухом. Инициатива связана с последующей корректировкой федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».