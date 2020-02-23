https://static.news.ru/photo/55ba035e-5610-11ea-a9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Экипаж самолёта МЧС России, доставившего в Казань восемь эвакуированных с туристического судна Diamond Princess россиян, пройдёт медицинское обследование.

Сейчас они отдыхают после длительного перелёта и в скором времени вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медицинское обследование, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По словам представителя ведомства, во время полёта на борту были соблюдены все меры предосторожности. Члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что на территорию России из Японии эвакуировали российских граждан, находившихся на круизном судне. Всего на борту лайнера было 10 россиян. В страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тыс. человек из 50 стран.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 23 февраля эпидемия затронула более 78 тысяч человек. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более 23 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.