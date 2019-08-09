https://static.news.ru/photo/efc7be7c-ba8a-11e9-9c3d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Изменения в законе о языковых квотах на Украине позволили бы российской радиостанции «Эхо Москвы» открыть в стране своё бюро.

Об этом заявил её главный редактор Алексей Венедиктов. По его словам, бюро могло бы создавать программы высокого качества на русском языке, «которые захотят покупать местные радиостанции». Кроме того, «Эхо Москвы» сможет вещать в Россию о том, что происходит на Украине, непосредственно из самой страны.

По словам Венедиктова, бюро сможет открыться только в том случае, если будет изменён закон о языковых квотах. Он отметил, что готов запустить подобные проекты в Киеве, Одессе и во Львове.

В разговорах с людьми из новой команды президента Украины я задаю вопрос, а будет ли коррекция закона о языке? — рассказал главред радиостанции в интервью изданию «Страна» .

Ранее News.ru писал о том, что председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступились за студента Высшей школы экономики, видеоблогера Егора Жукова. Он был арестован на два месяца по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в Москве.