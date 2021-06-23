«Егор, вы обалдели»: Красовский о выступлении Бероева против вакцинации

Журналист Антон Красовский подверг критике выступление актёра Егора Бероева против принуждения к вакцинации от коронавируса. По мнению Красовского, артист переживает не за «права человека», а за то, что ему будет сложно поесть в ресторанах. Об этом он заявил в эфире RT.

Бероев — антиваксер. Последовательный публичный противник вакцинации, призывающий людей не делать прививки, рассказывающий байки про то, что они вызывают диабет и импотенцию. И себя, и таких, как он, артист Бероев сравнивает с жертвами холокоста. Почему? Потому что теперь Бероева и членов его секты не будут пускать в московские рестораны жрать и пить, — заявил Красовский.

Журналист отметил, что актёр сравнил себя с жертвой холокоста, и напомнил, чем на самом деле являлся холокост, в результате которого погибли 6 млн евреев. Это было тотальное уничтожение людей, расстрелы и газовые камеры.

Шесть миллионов евреев, шесть миллионов мучений, шесть миллионов смертей — и вот этот человек, который хочет, чтобы я, мои старые родители, ваши старые родители заболели ковидом и умерли. И вот теперь он выдаёт себя <...> за мучеников Аушвица и Бухенвальда, потому что ему без прививки запретили жрать карпаччо, — подчеркнул Красовский.

По словам Красовского, «потенциальный убийца прикидывается сакральной жертвой», который едва ли не понимает всего ужаса своей выходки.

Егор, вы просто обалдели, — заявил журналист.

Он также напомнил, что Израиль привил 90% населения, что способствовало практически полному окончанию эпидемии коронавируса.

Нация, прошедшая почти полное уничтожение, теперь делает всё, чтобы не быть уничтоженной такими людьми, как Егор Бероев. Надеюсь, не дадим и мы, — резюмировал Красовский.

Ранее актёр Егор Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса.